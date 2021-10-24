Йовичевич: «Динамо» будет пытаться делать с нами то же, что с ними делала «Барселона»
Люк Де Йонг, Агуэро и Азар в запасе. Стартовые составы на матч «Барселона» – «Реал»
Это первое «эль-классико» в нынешнем сезоне
16:46
Стали известны стартовые составы каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала» на центральный поединок 10-тура чемпионата Испании.
Напомним, матч «Барселоны» и «Реала» состоится сегодня в 17:15 по Киеву. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция «эль-классико».
Отметим, что «Барселона» уже два года не может выиграть у «Реала». При этом, впервые за 15 лет, каталонцы сыграют «эль-классико» без Месси.
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