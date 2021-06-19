Люка Эрнандес: «Будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче»

Будапешт дарит полностью заполненный стадион

Люка Эрнандес / фото - My Droll

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес рассказал официальному сайту UEFA о предстоящей игре против сборной Венгрии:

«Не имею ничего против того, что основное внимание прессы привлекают нападающие. Хотя в нашей команде собраны таланты в каждой линии. Но это нормально, что люди, прежде всего, говорят о нападающих. В итоге именно они и делают результат. Было приятно, что в Германии на трибунах были болельщики. В субботу же стадион вовсе будет переполнен. Но нам надо сосредоточиться на игре, думать только о ней. Хотя, конечно, будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче».

Матчи на стадионе «Ференц Пушкаш» – одно из главных событий чемпионата Европы, ведь впервые за полтора года мы можем увидеть арену, полностью заполненную страстными футбольными фанатами. Свою игру сборной Франции сегодня предстоит сыграть именно здесь, в Будапеште.

Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – в 16:00.

Текстовая трансляция матча Венгрия – Франция.

Напомним, защитник французов Рафаэль Варан также поделился своими ожиданиями от встречи.