Люка Эрнандес: «Будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче»
Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес рассказал официальному сайту UEFA о предстоящей игре против сборной Венгрии:
«Не имею ничего против того, что основное внимание прессы привлекают нападающие. Хотя в нашей команде собраны таланты в каждой линии. Но это нормально, что люди, прежде всего, говорят о нападающих. В итоге именно они и делают результат.
Было приятно, что в Германии на трибунах были болельщики. В субботу же стадион вовсе будет переполнен. Но нам надо сосредоточиться на игре, думать только о ней. Хотя, конечно, будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче».
Матчи на стадионе «Ференц Пушкаш» – одно из главных событий чемпионата Европы, ведь впервые за полтора года мы можем увидеть арену, полностью заполненную страстными футбольными фанатами. Свою игру сборной Франции сегодня предстоит сыграть именно здесь, в Будапеште.
Видео трансляция матча Венгрия – Франция. Начало – в 16:00.
Текстовая трансляция матча Венгрия – Франция.
Напомним, защитник французов Рафаэль Варан также поделился своими ожиданиями от встречи.
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