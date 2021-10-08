Люксембург - Сербия: прогноз на матч отбора к чемпионату мира

Порадует ли матч зрителей результативным футболом?

Прогноз

Ни для кого не секрет, что Люксембург уже давно не является проходным соперником в Европе. Это маленькое государство сумело вырастить конкурентную сборную из вчерашних сантехников и учителей. И теперь победы люксембуржцев уже не воспринимаются, как нечто сенсационное и из ряда вон выходящее. Подтверждением тому являются две виктории «трёхцветных» в текущей квалификации – над командами Ирландии и Азербайджана. 6 очков в 4 матчах – достойный результат, который позволяет Жерсону Родригесу и компании теоретически претендовать на второе место в группе.

Сборная Сербии пропустила последний чемпионат Европы, оказавшись за спинами у команд Украины и Португалии. Аккумулировав всю злость за прошлые неудачи, сербские футболисты уже куда удачнее проводят нынешний квалификационный турнир. У команды Драгана Стойковича ни одного поражения в стартовых пяти матчах. Если Сербия продолжит играть с тем же задором и в оставшихся играх, путёвка на Мундиаль станет реальностью. По всей видимости, судьба первого места в группе А решится в очном соперничестве сербов с португальцами.

Команды Люксембурга и Сербии совсем недавно пересекались в квалификационном турнире к Евро, и тогда оба раза успех отпраздновали балканцы – 3:1 и 3:2. Результативным оказался и первый матч между этими соперниками в нынешнем отборе – в Белграде победили хозяева 4:1. У сербов в целом есть предрасположенность к результативному футболу, особенно в официальных встречах, поэтому напрашивается ставка на тотал больше (2,5) по коэффициенту 1,82.