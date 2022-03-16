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Мадридский «Реал» передал 1 миллион евро на нужды украинским беженцам
Вся Европа помогает нашей стране в борьбе с российским террористами
16 марта 14:06
Фото: Getty Images
«Реал» передал 1 миллион евро на нужды украинским беженцам, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Кроме того, фонд «Реала» помогает беженцам из Украины, которые прибыли в Испанию, спортивной одеждой. «Реал» передал беженцам уже 13 тысяч единиц одежды.
Напомним, россия вторглась в Украину 24 февраля 2022-го года.
Ранее вратарь «Реала» Андрей Лунин со своей супругой вышел на митинг в Мадриде в поддержку Украины.
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