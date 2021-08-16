Официально. Варан – игрок «Манчестер Юнайтед»
Магуайр: «Варан принес в «Манчестер Юнайтед» менталитет победителя»
Защитник высказался о подписании конкурента
11:47
Фото: Sky Sports
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о подписании Рафаэля Варана в команду.
«Вы видели, что он выиграл за свою карьеру. Он играл в лучших командах мира — во французской сборной и «Реале» — и выиграл абсолютно все. Я думаю, что он принесет в клуб этот менталитет победителя. В то же время у него выдающиеся футбольные способности.
Он однозначно укрепит нашу защиту. Привлечение игроков его калибра — это очень, очень здорово для нас».
Варан был представлен игроком МЮ перед первым туром АПЛ.
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