Макаренко рассказал о переходе в чемпионат к Зубкову, Харатину и Петряку
Макаренко: «Был интерес со стороны нескольких немецких клубов и в Бельгии»
Полузащитник переехал в Венгрию
19:25
Фото: MOL Fehervar
Полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал свой переход в венгерский «Фехервар».
«Доволен всеми организационными моментами клуба, инфраструктурой клуба. Все на очень хорошем уровне.
Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Петряку. Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.
Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия»
«Фехервар» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Венгрии.
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