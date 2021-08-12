Макаренко: «Был интерес со стороны нескольких немецких клубов и в Бельгии»

Фото: MOL Fehervar

Полузащитник Евгений Макаренко прокомментировал свой переход в венгерский «Фехервар».

Как только я узнал о предложении из Венгрии, я сразу позвонил Петряку. Я с ним в хороших отношениях со времен вызова в национальную сборную. Он мне все рассказал, что способствовало мне быстро принять решение.

Был интерес со стороны нескольких немецких клубов, были варианты продолжить карьеру в Бельгии. Я сделал выбор в пользу футбольного долголетия»