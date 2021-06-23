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Макаренко: «Если так сложится, что мы пройдем дальше, то команда будет играть с тройной мотивацией и желанием»

Полузащитник подвел итоги группового этапа для команды
Футбол Сборная Украины
13:10
Макаренко: «Если так сложится, что мы пройдем дальше, то команда будет играть с тройной мотивацией и желанием»
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко подвел для УАФ итоги группового этапа для команды и надеется, что им удастся выйти в плей-офф.

Как чувствуете себя ментально, не понимая, что будет завтра?

«Мы в таких обстоятельствах еще не были. Это наш первый опыт с Артемом Довбыком на таких больших турнирах. К сожалению, в последнем матче мы не решили задачу выхода из группы. Сейчас должны сидеть на нервах и ожидать результатов матчей других команд. Но мы продолжаем готовиться в обычном режиме. Вчера в матче Хорватия – Шотландия нас устраивал результат первого тайма, во втором – хорваты победили».

О чем говорили на общекомандном сборе после матча с Австрией?

«Шевченко всех собрал и сказал, чтобы все успокоились, потому что все ребята переживают, это большая ответственность перед всей страной и болельщиками. Последняя игра была неудовлетворительная для нас всех.

У нас был полувыходной. Футболисты, которые играли с Австрией, отдыхали, восстанавливались. Другая группа тренировалась. Сегодня планируется первое теоретическое занятие, на котором мы будем обсуждать последний матч и ждать дальнейших результатов. Глобальных разносов еще не было».

Вы еще не сыграли ни одной минуты на Евро, для вас это тяжелее в плане психологии, что нельзя помочь команде? Или наоборот легче?

«Мы – один большой коллектив и делаем одно большое дело во благо всей страны. Те игроки, которые выходят в стартовом составе, они ключевые на момент игры. Но игроки, которые на замене, проходят тот же тренировочный цикл и помогают тем, кто выходит в стартовом составе. На трибунах ты еще больше переживаешь, чем когда выходишь на футбольное поле».

Если команда выйдет с третьего места, как Португалия в 2016-м, возможно, за счет дополнительной мотивации можно будет дойти и до финала?

«Не будем брать историю с Португалией. Но если так сложится, что мы пройдем дальше, то я с легкостью могу сказать, что команда будет играть с тройной мотивацией и желанием. Будет выходить и рвать, чтобы пройти как можно дальше. Чтобы отблагодарить болельщиков и страну за те эмоции, которые были на матчах. Это колоссальное удовольствие видеть наших болельщиков в таком количестве».

Андрей Шевченко после матча с Австрией говорил, что команда устала физически. Как вы себя чувствуете на данный момент? Как изменился тренировочный процесс?

«В матче с Австрией было немного жарко, я даже разминаясь чувствовал это. Возможно, наши ребята не так были готовы, как австрийцы. Но мы тренировались, готовились, проделали большую работу. Возможно, это был не наш день».

В каком формате следите за результатами других команд на Евро?  

«Вчера провели тренировку и сразу поехали в гостиницу смотреть матч хорватов. После забитого шотландцами гола весь наш этаж гостиницы стоял на ушах, радовался забитому голу. Мы собираемся вместе небольшими группами по 5-7 человек и смотрим футбол».

Украина еще имеет шансы на попадание в 1/8 финала.

Андрей Усмонов
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Теги

Евгений Макаренко сборная Украины (футбол)

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