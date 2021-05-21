Макаренко: «В сборной с первого дня началась конкуренция»
Макаренко: «К молодым у тренеров те же требования, что и к опытным»
Защитник сборной Украины продолжает подготовку к Евро-2020
12:53
Евгений Макаренко / Фото - footboomПолузащитник бельгийского «Кортрейка» и сборной Украины Евгений Макаренко в интервью программе «Футбол News» поведал о подготовке дружины Андрея Шевченко к чемпионату Европы-2020.
«Чем больше ты находишься в коллективе, тем больше ты понимаешь требования тренерского штаба. У нас сейчас много молодых ребят, и тренеры говорят им те же требования, что и опытным игрокам».
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Также о подготовке «сине-желтых» к финальной части Евро-2020 рассказал хавбек Тарас Степаненко.
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