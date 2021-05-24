Макаренко: «К сожалению, не обрадовали нашу футбольную страну положительным результатом»

Евгений Макаренко / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал в эфире программы «Великий Футбол» результат товарищеского матча против команды Бахрейна (1:1):



Кто-то ошибся до, кто-то не подстраховал и в конце концов не забили. Были моменты, их было не много. Сегодня была задача отработать те связи, ту конструкцию игры, которую требует тренерский штаб, моментами получалось, моментами нет. Была какая-то в первом тайме, может, небольшая нервозность, может, после перерыва. Моментами хорошо выходили с обороны, моментами совершали ошибки и давали сопернику какие-то шансы и предпосылки для атак, контратак. Тренерский штаб сказал, чтоб провели 4 дня выходных с умом, провели с семьями, набрались положительных эмоций и вернулись ко второму сбору полны сил.