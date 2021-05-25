Макаренко: «Хочу извиниться за результат матча с Бахрейном»

Евгений Макаренко / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко высказался о ничьей с Бахрейном (1:1) в товарищеском матче. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Могу извиниться за результат перед всей страной, поскольку мы хотели порадовать Украину в это непростое время. Игра оставила осадок в первую очередь из-за результата. Не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Их, опять же, было немного. Допустили ошибку в обороне при контратаке соперника.

Но главное, что команда боролась до последней минуты, сравняла счет. Хотелось бы, чтобы это случилось раньше, тогда, думаю, мы бы забили второй мяч. Но это футбол.

Андрей Шевченко говорил, что нужно получить положительный результат. Это было важно для всей страны. Очень важны были положительные эмоции и для уверенности внутри коллектива.

Поддержка болельщиков – колоссальный плюс. Спасибо им за то, что пришли. Дай бог, мы их увидим на ближайших матчах».