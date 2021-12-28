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Макаренко – о первой половине сезона в Венгрии: «Должны быть на вершине таблицы»

Хавбек выступает за клуб вместе с соотечественником Петряком
Футбол Украинские легионеры
11:51
Макаренко – о первой половине сезона в Венгрии: «Должны быть на вершине таблицы»
Евгений Макаренко / фото - dynamo.kiev

Украинский полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко рассказал клубной пресс-службе о первом полугоде нахождения в Венгрии:

«С точки зрения амбиций и силы нашей команды, мы должны быть на вершине таблицы. Мы потеряли слишком много очков, но весной у команды есть шанс выйти вперед. Осенью у нас были большие победы, для нас также было важно завершить первую половину сезона двумя победами. Я вижу, что команда на правильном пути.

Лично я наслаждался игрой осенью. Мне и моей семье нравится быть здесь, в Венгрии. Весной нам нужно улучшить многие показатели, как по игре, так и по результатам, но я чувствую, что команда сможет это сделать».

Футболист перешел в венгерский клуб этим летом. Также за «Фехервар» выступает другой украинец – Иван Петряк.

После 17-ти туров команда занимает 4-е место, отставая от лидирующего «Ференцвароша» на 6 пунктов.

Напомним, «Фехервар» Петряка и Макаренко ушел на перерыв в отличном настроении.

Павел Харченко
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Евгений Макаренко Фехервар

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