Макаренко – о первой половине сезона в Венгрии: «Должны быть на вершине таблицы»

Евгений Макаренко / фото - dynamo.kiev

Украинский полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко рассказал клубной пресс-службе о первом полугоде нахождения в Венгрии:

Лично я наслаждался игрой осенью. Мне и моей семье нравится быть здесь, в Венгрии. Весной нам нужно улучшить многие показатели, как по игре, так и по результатам, но я чувствую, что команда сможет это сделать».