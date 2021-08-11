Петряк не помог «Фехервару» избежать вылета из Лиги конференций от «Арарата»
Макаренко перешел в «Фехервар»
Игрок сборной Украины перебрался из Бельгии в Венгрию
12:34
Евгений Макаренко / Фото: Фехервар
30-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко перешел из «Андерлехта» в «Фехервар».
На текущий момент известно, что контракт Макаренко рассчитан на два года.
Отметим, что за «Фехервар» выступает украинец Иван Петряк.
Напомним, в январе 2020-го по июнь 2021-го полузащитник, права на которого принадлежали «Андерлехту», выступал на правах аренды за «Кортрейк». В прошлом сезоне Макаренко сыграл 28 матчей и забил 3 мяча.
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