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Макаренко перешел в «Фехервар»

Игрок сборной Украины перебрался из Бельгии в Венгрию

Футбол Украинские легионеры
12:34
Макаренко перешел в «Фехервар»
Евгений Макаренко / Фото: Фехервар

30-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко перешел из «Андерлехта» в «Фехервар».

На текущий момент известно, что контракт Макаренко рассчитан на два года.

Отметим, что за «Фехервар» выступает украинец Иван Петряк.

Напомним, в январе 2020-го по июнь 2021-го полузащитник, права на которого принадлежали «Андерлехту», выступал на правах аренды за «Кортрейк». В прошлом сезоне Макаренко сыграл 28 матчей и забил 3 мяча.

Карен Агабекян
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Теги

Евгений Макаренко Фехервар

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