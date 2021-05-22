Макаренко: «С Бахрейном должны убрать все недоработки»

Евгений Макаренко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от товарищеского матча против Бахрейна. Также хавбек прокомментировал результаты «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2022 и конкуренцию в центре поля. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.

Мы провели хороший недельный цикл. Завтра должны все недоработки, которые были раньше, убрать.

Конкуренция – это двигатель прогресса, это то, что тебя движет вперед, мотивирует к работе. Всегда хорошо, когда есть два-три игрока на позицию. Всегда хочешь доказать, что ты – лучший и заслуживаешь место на поле. Бондаренко и Судаков - хорошие ребята, могу сказать о них, что это трудоспособные футболисты с хорошими качествами.

У всех разные эмоции от клубного сезона в зависимости от результатов команды, которую они представляют. «Динамовцы» чувствуют себя прекрасно, игроки «Шахтера», разумеется, несколько разочарованы.

Я лично доволен, потому что благодаря выступлениям за клуб попал в сборную. Вообще в команде отличная атмосфера, во всех горят глаза, все понимают, что мы готовимся к большому турниру.