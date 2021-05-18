Украинский тренер: «Не жду от сборной чуда на Евро, но хочется увидеть приятные неожиданности»
Макаренко: «В сборной с первого дня началась конкуренция»
Хавбек отметил, что все хотят поехать на Евро с командой
18 мая 11:39
Евгений Макаренко / Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко в интервью пресс-службе УАФ рассказал о первых днях подготовительного сбора перед Евро-2020.
Первые дни на сборах всегда тяжелые, проводятся тесты, чтобы видеть, в каких кондициях находятся ребята. Это нужно, чтобы подкорректировать программу. Возможно, кому-то нужно поработать над одними качествами, другим над другими.
В целом, все хорошо, идет работа, две тренировки в день. Конечно, беговая работа идет через зубы, но все хорошо.
Конечно, у нас уже с первого дня началась конкуренция, с первой тренировки. Все хотят поехать на Евро с командой, поэтому стараются быть готовыми на 200%, продемонстрировать тренерскому штабу, что они могут и готовы.
Ранее голкипер Андрей Пятов заявил, что будет бороться за место в основе на Евро.
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