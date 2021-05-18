Макаренко: «В сборной с первого дня началась конкуренция»

Евгений Макаренко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко в интервью пресс-службе УАФ рассказал о первых днях подготовительного сбора перед Евро-2020.

В целом, все хорошо, идет работа, две тренировки в день. Конечно, беговая работа идет через зубы, но все хорошо.

Конечно, у нас уже с первого дня началась конкуренция, с первой тренировки. Все хотят поехать на Евро с командой, поэтому стараются быть готовыми на 200%, продемонстрировать тренерскому штабу, что они могут и готовы.