В «Фехерваре» поделились ожиданиями от подписания Леднева
Макаренко: «Во всех планах чемпионат Бельгии гораздо сильнее венгерского»
Полузащитник рассказал об игре за «Фехервар»
11:06
Фото: MOL Fehervar
Полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко оценил чемпионат Венгрии и Бельгии.
«Язык в Венгрии очень специфичен. Базовые вещи я знаю, но общаться тяжело. В основном общаюсь на английском. В Венгрии футбол сильно отличается от Бельгии. В бельгийском чемпионате класс футболистов и команд выше. В плане физическом, техническом, ну и тактическом тоже. Во всех планах чемпионат Бельгии гораздо сильнее.
Но в чемпионате Венгрии есть несколько команд, которые в хорошем игровом тонусе, могут играть в хороший футбол. «Ференцварош», скажу с уверенностью, хорошая команда. О Сергее Реброве здесь все хорошо отзываются. Он сделал такую машину, которая завоевывает титулы и идет на первом месте с большим отрывом. Его здесь любят и вспоминают добрым словом».
В Бельгии Макаренко играл за «Кортрейк» и «Андерлехт».
В «Фехервар» перешел еще один украинец.
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