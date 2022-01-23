Макаренко: «Во всех планах чемпионат Бельгии гораздо сильнее венгерского»

Фото: MOL Fehervar

Полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко оценил чемпионат Венгрии и Бельгии.

Но в чемпионате Венгрии есть несколько команд, которые в хорошем игровом тонусе, могут играть в хороший футбол. «Ференцварош», скажу с уверенностью, хорошая команда. О Сергее Реброве здесь все хорошо отзываются. Он сделал такую машину, которая завоевывает титулы и идет на первом месте с большим отрывом. Его здесь любят и вспоминают добрым словом».