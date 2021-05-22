Макаренко: «Вызовы в сборную – самые приятные моменты в карьере»

Вчера полузащитник национальной команды отпраздновал свою юбилей

Евгений Макаренко / Фото: Павел Кубанов

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко в пятницу, 21 мая, отметил день рождения. В комментарии пресс-службе УАФ хавбек поделился воспоминаниями о значимом дне, а также признался, что вызовы в национальную команду – самые приятные события в его карьере.



Во время завтрака с юбилеем его поздравила вся команда. Хороший настрой, ведь подготовка к турниру уровня Евро-2020 вдохновляет вдвойне. Вызовы в сборную – самые приятные моменты в карьере. Цифры в паспорте – не главное, главное – мышление и настрой. Сейчас проходят последние дни подготовки к товарищескому матчу с Бахрейном. На тренировках мы отрабатываем некоторые точечные направления. Много внимания уделяем стандартным положениям, делает акцент на нашей игре пытаемся по максимуму выполнить то, что требует тренерский штаб. Я думаю, что все будет хорошо.

Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет первый товарищеский матч против Бахрейна в Харькове, на котором ожидается около 20 тысяч болельщиков. Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.