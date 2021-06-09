Махмутович: «Считаю, что будущее моей сборной будет ярким»
Люксембургский защитник «Львова» Энес Махмутович рассказал о минувшем сезоне, ожиданиях от будущего и об индивидуальном плане отпуска:
«Мне понадобилось немного времени на адаптацию к новому стилю футбола. Также в клубе были определенные кадровые изменения в течение сезона. Такие факторы, конечно, требуют необходимого приспособления. Каждый тренер, возглавлявший команду в прошлом розыгрыше УПЛ, принес что-то свое. Лично я всегда ставил и ставлю перед собой высокие требования, поэтому старался взять полезное от каждого. Все для того, чтобы с каждым матчем становиться лучшим. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем сохранить свое шествие и вместе продолжим движение вперед.
Играя в Англии, прежде всего, обратил внимание на скорость. Каждый игрок, который выступает в Англии, также очень сильный. Играть нужно одинаково хорошо и в защите, и в атаке. Они очень много работают в спортзале. Скорость и мощь исполнителей - вот, по моему мнению, главные отличия английского и украинского чемпионатов.
Когда одеваюсь в форму сборной, чувствую гордость. Люксембург подарил мне и моей семье все, что мы имеем. Никогда не забуду, что мои родители, как и тысячи других людей, когда оставили свой дом, чтобы обеспечить будущее для своих детей. Когда выхожу в составе сборной, стараюсь отблагодарить этой стране игрой на футбольном поле. «Львов» – это уже как второй дом. Мне здесь очень хорошо. Надеюсь, этому клубу я смогу принести такую же пользу, как и своей сборной.
Наш наставник попытался новую тактическую схему 3-5-2 в этих матчах. Однако результаты нас, конечно, расстроили. Могли сыграть намного лучше. Уступили Норвегии на последних минутах. С Шотландией хоть и играли вдесятером в течение часа, но все же сумели создать голевые шансы и сохранить концентрацию. Считаю, что будущее моей сборной будет ярким.
Ближайшие несколько дней буду определенные процедуры восстановления. После этого поеду в Черногорию на отдых, а также увижу семью, которая там живет. Возможно, удастся немного продлить отпуск. В отличие от других, у меня было всего 12 дней отдыха, ведь присоединился к лагерю сборной 23 мая. Надо перевести дыхание».
Минувший сезон прошел для защитника успешно. Он уверенно выбился в лидеры команды, и даже стал капитаном команды в концовке сезона.
Напомним, форвард «Динамо» может переехать в Испанию.
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