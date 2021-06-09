Махмутович: «Считаю, что будущее моей сборной будет ярким»

Энес Махмутович / фото - FootBoom

Люксембургский защитник «Львова» Энес Махмутович рассказал о минувшем сезоне, ожиданиях от будущего и об индивидуальном плане отпуска:

Играя в Англии, прежде всего, обратил внимание на скорость. Каждый игрок, который выступает в Англии, также очень сильный. Играть нужно одинаково хорошо и в защите, и в атаке. Они очень много работают в спортзале. Скорость и мощь исполнителей - вот, по моему мнению, главные отличия английского и украинского чемпионатов.

Когда одеваюсь в форму сборной, чувствую гордость. Люксембург подарил мне и моей семье все, что мы имеем. Никогда не забуду, что мои родители, как и тысячи других людей, когда оставили свой дом, чтобы обеспечить будущее для своих детей. Когда выхожу в составе сборной, стараюсь отблагодарить этой стране игрой на футбольном поле. «Львов» – это уже как второй дом. Мне здесь очень хорошо. Надеюсь, этому клубу я смогу принести такую ​​же пользу, как и своей сборной.

Наш наставник попытался новую тактическую схему 3-5-2 в этих матчах. Однако результаты нас, конечно, расстроили. Могли сыграть намного лучше. Уступили Норвегии на последних минутах. С Шотландией хоть и играли вдесятером в течение часа, но все же сумели создать голевые шансы и сохранить концентрацию. Считаю, что будущее моей сборной будет ярким.

Ближайшие несколько дней буду определенные процедуры восстановления. После этого поеду в Черногорию на отдых, а также увижу семью, которая там живет. Возможно, удастся немного продлить отпуск. В отличие от других, у меня было всего 12 дней отдыха, ведь присоединился к лагерю сборной 23 мая. Надо перевести дыхание».