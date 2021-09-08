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Максимальное давление. Президент Франции попробует убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Месси с Неймаром также будут уговаривать молодого форварда
Футбол Лига 1 (Франция)
8 сентября 22:38
Максимальное давление. Президент Франции попробует убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе / фото - Marca

Этим летом ПСЖ не отпустил 22-летнего форварда Килиана Мбаппе в «Реал» за 200 миллионов евро.

Контракт молодого француза с парижанами истекает по окончанию текущего сезона, но, как сообщает издание Marca, руководство клуба не отпустило Мбаппе в Мадрид, чтобы убедить его продлить соглашение.

Ранее французский гранд несколько раз пытался убедить Килиана остаться в клубе невероятной зарплатой в 36 миллионов евро в год, но нападающий пресек все попытки боссов команды изменить его решение.

Как сообщает источник, звездные одноклубники 22-летнего игрока – Лионель Месси и Неймар на протяжении сезона будут уговаривать Мбаппе поставить заветную подпись.

К тому же, в сохранении француза в ПСЖ заинтересованы не только футболисты и представители клуба. Лично президент Франции Эммануэль Макрон писал форварду сообщения, где призывал его остаться в столице страны. Глава государства планирует дальше поддерживать связь с игроком.

Напомним, «Реал» может подписать Мбаппе бесплатно следующим летом, но все равно потерять внушительную сумму.

Павел Харченко
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Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон

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