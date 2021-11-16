Максимов: «Босния потеряла шансы на ЧМ, но будет биться»

Тренер «Ворсклы» не считает, что потеря турнирной мотивации соперником облегчит задачу Украине

Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился в эфире YouTube-канала «vZbirna» ожиданиями от решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 Босния и Герцеговина – Украина. Встреча состоится уже сегодня, 16 ноября.

Провели хороший товарищеский матч с Болгарией. Было очень много моментов. Хорошо, что в контрольной встрече где-то не забили. Главное, иметь момент и забить в таком важном матче, как с Боснией и Герцеговиной. Боснийцы будут играть дома, никто так просто не будет отдавать Украине. Они потеряли шансы, но будут биться.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.