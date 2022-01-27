Вице-президент «Ворсклы» рассказал, почему Кулач ушел из команды
Максимов: «Для «Ворсклы» самое главное – что мы угадали с футболистами, которые пришли»
Тренер вспомнил завершение первой половины сезона в УПЛ
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, как важно усиление для команды этой зимой.
«12 человек, на которых я надеялся, выдержали весь чемпионат, если считать первый круг и не брать во внимание последние три игры. Потом пошли желтые карточки. У нас сейчас девять человек на карточках. Пошли травмы, коронавирус. Последнюю игру шесть человек основного состава не играло. У нас хорошие ребята, на которых я рассчитываю - бойцуганы все. Самое главное, что мы угадали с футболистами, которые пришли, по человеческим качествам - для нас это самое главное».
Накануне, команда усилилась защитником «Левски».
«Ворскла» может подписать экс-игрока «Тоттенхэма».
Комментарии 0