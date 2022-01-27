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Максимов: «Для «Ворсклы» самое главное – что мы угадали с футболистами, которые пришли»

Тренер вспомнил завершение первой половины сезона в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
13:51
Максимов: «Для «Ворсклы» самое главное – что мы угадали с футболистами, которые пришли»
Фото: ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, как важно усиление для команды этой зимой.

«12 человек, на которых я надеялся, выдержали весь чемпионат, если считать первый круг и не брать во внимание последние три игры. Потом пошли желтые карточки. У нас сейчас девять человек на карточках. Пошли травмы, коронавирус. Последнюю игру шесть человек основного состава не играло. У нас хорошие ребята, на которых я рассчитываю - бойцуганы все. Самое главное, что мы угадали с футболистами, которые пришли, по человеческим качествам - для нас это самое главное».

Накануне, команда усилилась защитником «Левски».

«Ворскла» может подписать экс-игрока «Тоттенхэма».

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Ворскла Юрий Максимов

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