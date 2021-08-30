Скрипник: «В матче с «Ворсклой» отдали все силы, которые остались после прошлых матчей»
Максимов: «Игра с «Зарей» была ничейной»
Но «Ворскла» проиграла
30 августа 22:52
Юрий Максимов / Фото: УПЛ
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение от «Зари» (0:1) в матче 6-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба луганского клуба.
— Чего не хватило команде в сегодняшнем матче? Везения или каких-то физических качеств?
— Я считаю, что игра была ничейной, ведь победу мы не заслужили. Моменты есть, но стадия завершения их у нас хромает.
— Какие планы у команды на текущий перерыв?
— Готовиться к грядущим играм. Будут и тренировки, и теории, все будет. А из сегодняшнего матча будем делать выводы и разбирать ошибки.
— Какие задачи поставлены перед футболистами?
— Выходить на поле и добиваться позитивного максимального результата
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