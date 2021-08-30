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Максимов: «Игра с «Зарей» была ничейной»

Но «Ворскла» проиграла
Футбол Украинская Премьер-лига
30 августа 22:52
Максимов: «Игра с «Зарей» была ничейной»
Юрий Максимов / Фото: УПЛ

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение от «Зари» (0:1) в матче 6-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба луганского клуба.

—  Чего не хватило команде в сегодняшнем матче? Везения или каких-то физических качеств?

—  Я считаю, что игра была ничейной, ведь победу мы не заслужили. Моменты есть, но стадия завершения их у нас хромает.

—  Какие планы у команды на текущий перерыв?

— Готовиться к грядущим играм. Будут и тренировки, и теории, все будет. А из сегодняшнего матча будем делать выводы и разбирать ошибки.

—  Какие задачи поставлены перед футболистами?

— Выходить на поле и добиваться позитивного максимального результата


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Юрий Максимов Ворскла

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