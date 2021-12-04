Ризнык отбил пятый пенальти подряд, установив новый рекорд УПЛ
Максимов: «Хорошо, что есть Ризнык. Он был когда-то форвардом»
Тренер «Ворсклы» – о ничьей с «Рухом»
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью с «Рухом» (0:0) и игру вратаря команды Дмитрий Ризныка.
«Хорошо, что есть Дима Ризнык. Выручает с пенальти. Он был когда-то форвардом, поэтому понимает, как играют ногами. Ему было тяжело бегать, вот и пошел вратарем играть.
Имели моменты, но затем привезли пенальти себе. Конечно, это уже зимний футбол. Не люблю говорить за судей, но Бойко опять судил нас так же, как с «Шахтером». Там находит карточку, здесь удаляет. Придумать можно все что хочешь.
Благодарен игрокам, что после «Днепра-1» сумели выйти и сыграть. Бойцы, спасибо им. Мы знаем свои проблемы. Результатом недоволен, хотя игра была ничейная».
Ризнык установил новый рекорд УПЛ.
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