Максимов: «Хорошо, что есть Ризнык. Он был когда-то форвардом»

Фото: ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью с «Рухом» (0:0) и игру вратаря команды Дмитрий Ризныка.

Имели моменты, но затем привезли пенальти себе. Конечно, это уже зимний футбол. Не люблю говорить за судей, но Бойко опять судил нас так же, как с «Шахтером». Там находит карточку, здесь удаляет. Придумать можно все что хочешь.

Благодарен игрокам, что после «Днепра-1» сумели выйти и сыграть. Бойцы, спасибо им. Мы знаем свои проблемы. Результатом недоволен, хотя игра была ничейная».