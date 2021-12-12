Максимов: «Мне понравилось, как «Ворскла» сыграла в первом круге»

Юрий Максимов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал ничью своей команды со «Львовом» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ.

Саня Скляр надолго выбыл. Йоонас Тамм короной заболел. Пуцлин пропускал, Кравчук. Ребята выходят, стараются, прыгают выше головы. Я им благодарен.

- Что с Ризныком?

– Ризнык молодец. Приехал поддержать команду. Он хотел, чтобы его внесли в заявку, но сказали ему, что сегодня он играть не будет, потому что нам пять пенальти назначат. Сегодня он не играл – пенальти не поставили. Очень хорошо для нас.

- Вы боялись, чтобы Павлюк не получил вторую желтую? Этим продиктована замена?

– У нас такое было, что Кравчук выходил на замену и через 10-15 минут получал две желтые. Мы боялись, парень немного перегорел. Но ничего, он только первые шаги делает. Мы усилимся, будем играть еще лучше.

- Амилкар сегодня вышел и забил.

– Мы смотрели, кто вчера хорошо сыграл за дубль. Пять человек взяли на скамейку. Если честно, то мы на них не рассчитывали, но такая ситуация, что Пердута один день тренировался, но уже на 5-й минуте почувствовал, что мышцы тянет. Надо было какие-то замены делать.

- Как Вам руководить командой при таком тумане?

– Мы все в одинаковых условиях.

- Вы довольны осенней частью чемпионата?

Я доволен, первый круг прошли очень хорошо. Только в последних матчах чуть хуже.

- Вам по силам догнать «Днепр-1»?

Там хорошая команда, 20 человек, которые понимают, как играть в футбол. Они выходят на футбольное поле и знают, как делать результат.