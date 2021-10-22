Максимов назвал ключевой аспект, от которого зависит работа тренера

Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о том, какие факторы считает определяющими в работе специалиста.

Нужно сделать так, чтобы они все добивались на поле результатов, а не отрабатывали время. Зарплата зарплатой, она всегда будет. Я игрокам объясняю: вот вы подписали контракты, вы их уже получите – сейчас такое время, постарайтесь что-то выиграть, чего-то добиться. Футболистом рождаются. Если скорости нет, то футболиста из тебя не будет.

А любого тренера поставь в хорошую команду, он добьется результата. Если у него футболисты хорошие. В любую хорошую команду, «Барселону», «Реал» поставь любого тренера, даже если он ни разу не тренировал футбольную команду или детскую школу, – и он выиграет. Самое главное, чтобы тренер был авторитетом.