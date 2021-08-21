Максимов назвал переломный момент встречи с «Металлистом 1925»
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу в матче пятого тура УПЛ над «Металлистом 1925» (2:0):
«Первый тайм – получил удовольствие, комбинировали, выдерживали, не спешили атаковать. Понравился тайм, выстрадали этот гол, как говорится.
А второй тайм начали, как всегда. Расслабились, этот пенальти – спасибо Ризныку, что потащил. Это был переломный момент – если бы забили, то были бы суета, сумбур.
И длинный пас Ризнык отдал, как просили, – не в борьбу, а в зону. Ребятам спасибо сегодня – настроение подняли. Двигаемся дальше».
Команда идет без поражений – это радует?
«Просто хотелось бы, чтобы футболисты, которые выходят на замену, помогали. Это не упрек, так и есть. Это у нас единственная проблема».
Еще есть время – возможно, усиление найдете?
«Все нормальные футболисты уже давно играют».
Полтавчане набрали 11 очков в пяти турах и идут в верхней части турнирной таблицы. Еще два матча «Ворскла» сыграла вничью.
«Металлист» же трижды успел проиграть в стартовых турах, но также смог одержать две победы.
Напомним, в «Ворскле» опровергли, что отдадут легионера в Польшу за скромную сумму.
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