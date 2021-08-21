Максимов назвал переломный момент встречи с «Металлистом 1925»

Юрий Максимов / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу в матче пятого тура УПЛ над «Металлистом 1925» (2:0):

А второй тайм начали, как всегда. Расслабились, этот пенальти – спасибо Ризныку, что потащил. Это был переломный момент – если бы забили, то были бы суета, сумбур.

И длинный пас Ризнык отдал, как просили, – не в борьбу, а в зону. Ребятам спасибо сегодня – настроение подняли. Двигаемся дальше».