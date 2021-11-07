Максимов – о победе над «Динамо»: «Запорожец» должен ждать, когда у «Мерседеса» пробьется колесо»

«Ворскла» победила киевлян на выезде

Юрий Максимов / Фото: ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов высказался о победе над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба «бело-синих».

– Понятно, что «Динамо» было уставшим после матча с «Барселоной», где они полностью отдали все силы, но им не повезло, и они проиграли. И сегодня были уставшими. К тому же сегодня был наш день, нам повезло.

Как мы можем обыграть «Динамо»? Та же история, как когда соревнуются «Запорожец» и «Мерседес». Как может «Запорожец» обогнать ушедший вперед «Мерседес», выиграть гонку? Ждать, когда у «Мерседеса» колесо пробьется. Вот и сегодня произошла подобная ситуация.

– Большинство считает, что ключевым был момент с назначением пенальти. Вы уже посмотрели повтор? Считаете это назначение справедливым?

– Я еще не смотрел, только из раздевалки вышел. Мы радовались, ведь не каждый день обыгрываем «Динамо». Слышал, что «Динамо» год не проигрывало в чемпионате. Даже ничья была бы положительным результатом, или даже если бы мы проиграли при хорошей игре. Мы стоим на разных ступеньках



Спорный пенальти, две желтые за минуту, первое поражение за год. «Динамо» и «Ворскла» выдали самый драматичный матч нынешнего сезона УПЛ.