«Ворскла» разгромила «Ингулец» и поднялась на третью строчку в УПЛ
Максимов – о победе над «Ингульцом»: «Игра была до первого гола»
«Ворскла» забила сопернику трижды
3 октября 07:48
Юрий Максимов / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о победе над «Ингульцом» (3:0) в матче 10-го тура УПЛ.
«Мы готовились к игре, но произошло 4 замены. Готовились к одним, а вышли другие футболисты. Надо было быстро перестраиваться. Я считаю, что игра была до первого гола. Мы забили первые.
«Ингулец» – сильная команда, которая играет от обороны, на контратаках. У них организованная оборона, футболисты все играющие.
Во втором тайме продолжали играть, как и в первом. Выдержали, забили, раскрепостились – и забили второй и третий».
В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» поднялась на 3-ю строчку.
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