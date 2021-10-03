Максимов – о победе над «Ингульцом»: «Игра была до первого гола»

Юрий Максимов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о победе над «Ингульцом» (3:0) в матче 10-го тура УПЛ.

«Ингулец» – сильная команда, которая играет от обороны, на контратаках. У них организованная оборона, футболисты все играющие.

Во втором тайме продолжали играть, как и в первом. Выдержали, забили, раскрепостились – и забили второй и третий».