Максимов: «Обидно опять пропускать в концовке матча»

Фото: ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов признался, что доволен командой, несмотря на поражение от «Зари» (0:1).

Претензий к футболистам нет. Старались, может где-то не хватает мастерства в каких-то моментах при завершении атак. Где-то отдать последний пас, чтобы забить гол. А так – претензий нет.

Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает».