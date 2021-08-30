«Заря» в сложном матче обыграла «Ворсклу»
Максимов: «Обидно опять пропускать в концовке матча»
Тренер доволен командой, несмотря на поражение
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов признался, что доволен командой, несмотря на поражение от «Зари» (0:1).
«Обидно опять пропускать на 83-й минуте. Концовка матча. Лучше бы мы в первом тайме пропустили, было бы не так обидно.
Претензий к футболистам нет. Старались, может где-то не хватает мастерства в каких-то моментах при завершении атак. Где-то отдать последний пас, чтобы забить гол. А так – претензий нет.
Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает».
«Ворскла» идет 5-й в таблице.
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