«Ворскла» объявила о переходе Бацулы
Максимов подтвердил, что «Ворскле» интересен бывший игрок «Байера»
Юрченко сейчас находится без клуба
Владлен Юрченко / Фото: Футбол 1/2/3
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов подтвердил, что клубу интересен полузащитник Владлен Юрченко.
«Юрченко действительно интересен «Ворскле». С ним ведутся переговоры. Когда этот вопрос решится, не могу сказать. За более детальной информацией обращайтесь к руководству».
Юрченко покинул «Десну» в конце 2021-го года из-за финансовых проблем клуба.
Ранее также сообщалось, что на Юрченко претендует «Черноморец».
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