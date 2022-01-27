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Максимов: «Присоединился Бацула, стал тренироваться Тилль, пока видел его только по телевизору»

Тренер «Ворсклы» рассказал о кадровой ситуации в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
16:03
Максимов: «Присоединился Бацула, стал тренироваться Тилль, пока видел его только по телевизору»
Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился в эфире Футбол NEWS мыслями о новичке Андрее Бацуле. Также специалист сообщил о состоянии травмированных игроков.

На первой половине сбора будем делать акцент на общей физической подготовке. Вторая будет предсоревновательной. На этот период у нас запланировано четыре игры. Будем наигрывать основной состав.

К нам присоединился Бацула и после травмы стал тренироваться Венсан Тилль. Больше изменений в составе нет. Пока видел его только по телевизору. Он сейчас травмирован. Три недели будет восстанавливаться.

Восстановление Тилля? Он пока может только выполнять пробежки. Игрок долго лечился после травмы. Мы на него надеемся.

Степанюк будет после серьезной операции восстанавливаться еще полтора месяца. Скляр девять  недель уже как проходит реабилитацию. Нужно подождать еще три. Начал делать побежки.

Ранее вице-президент «Ворсклы» рассказал, почему Кулач ушел из команды.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла Юрий Максимов Андрей Бацула Оливье Тилль

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