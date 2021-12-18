Максимов назвал клуб, который звонил ему по поводу перехода Ризныка

Слухи связывают голкипера с украинским грандом

Дмитрий Ризнык / фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал слухи относительно трансфера голкипера полтавчан Дмитрия Ризныка:

«Я лишь полгода назад узнал, что он был нападающим, его правым полузащитником ставили. Хорошо играет ногами, можно спокойно ему назад дать, в удержание хорошо играет. Если бы не знал, не сказал, что он – вратарь. Его прогресс? Игрок сборной – это уже о чем-то говорит. Приятно. Хотелось, чтобы больше наших футболистов попадали в сборную, но пока один, и радуемся».

Тиллем, Ризныком и Степанюком интересуются. Для вас как тренера – это так себе?

«Конечно. Всегда хочется, чтобы в команде был хороший футболист. Только собираешь, у нас было 4 молодых игрока, перспективные, только заиграли – всех украли. Футболист ищет, где ему лучше. Понятно, что жизнь футбольная коротка, каждый хочет заработать денег».

Ризнык – свой, местный, из села под Полтавой.

«Я с ним разговаривал, он за границу сильно хочет. Но еще есть контракт. Думаю, добьет и... Как бы там ни было, команда его поблагодарит – в долгий путь и счастья пожелаем. Полгода назад предлагали хорошие деньги – мне звонил Палкин (генеральный директор «Шахтера» – прим. XSPORT), спрашивал. У нас есть президент, который решает, мы туда не лезем. Просто не хочется, чтобы футболист уходил бесплатно, если есть предложения».

Ранее сам вратарь выбрал между украинским топ-клубом и переездом в Европу.