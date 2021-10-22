Максимов назвал ключевой аспект, от которого зависит работа тренера
Максимов: «Сразу вижу «гнилых» игроков и убираю их из команды»
Тренер «Ворсклы» рассказал о своих методах работы
22 октября 22:30
Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о своих методах работы с коллективом.
Я не люблю «гнилых» людей. Среди футболистов всегда вижу таких и сразу убираю их из команды. Такие, к сожалению, встречаются.
Если человек нормальный и видно, что он не подведет, буду относиться к нему соответственно. Нарушит когда-то режим – это можно простить. Главное – оставаться честным и порядочным.
Ранее «Ворскла» узнала, кто обслужит ее матч 12-го тура УПЛ против «Шахтера».
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