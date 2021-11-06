Максимов: «В матче с «Динамо» нам где-то повезло»
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.
– Понятно, что тяжело против «Динамо» играть. Прекрасно понимаем, у них заявка на 30 человек. Сегодня играли 11 на 11, и где-то нам повезло. Победа такая – выиграли, но как бы не по игре. Ребята – молодцы, выдержали. Обыграть «Динамо», поверьте, очень тяжело.
Неполная заявка? Да, у нас ковид – немного подрастеряли футболистов. Кто-то восстанавливается, Чеснаков был в составе, вышел на разминку, говорит: «Я не могу, сил нет – поплыву». Мы сразу выпустили Челядина. Тот же Пуцлин после ковида, там еще много людей осталось. Это у всех проблемы такие, думаю, не только у нас.
– Разыгрывали через короткий пас у штрафной.
– Лучше потерять мяч, но выбивать куда-то без адреса – это не по мне. Лучше мы проиграем, но сесть в штрафную и обороняться – я не понимаю. Идите вперед, играйте там, ничего страшного, если пропустим. Разве нас убьют или расстреляют? Это футбол, надо играть, стараться.
– Прервали почти годичную серию «Динамо» без поражений в УПЛ.
– Скажу честно, выиграть – всегда приятно, у «Динамо» – вдвойне, даже втройне, потому что играл за эту команду и знаю, что это такое – обыграть «Динамо».
На выезде, 11 человек, у нас лавки не было – дети сидели. Не буду жаловаться, но оно так и есть. Я благодарен футболистам.
– Красная Кравчуку.
– Может, я нагнетал, говорил, чтобы старался, отбирал мяч. Он старался, но понятно – вышел в такую игру. Я его только похвалил
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» имеет 35 очков, у «Шахтера» – 32, но есть игра в запасе.
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