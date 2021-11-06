Максимов: «В матче с «Динамо» нам где-то повезло»

Юрий Максимов / Фото: UA-Football

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 14-го тура УПЛ.

Неполная заявка? Да, у нас ковид – немного подрастеряли футболистов. Кто-то восстанавливается, Чеснаков был в составе, вышел на разминку, говорит: «Я не могу, сил нет – поплыву». Мы сразу выпустили Челядина. Тот же Пуцлин после ковида, там еще много людей осталось. Это у всех проблемы такие, думаю, не только у нас.

– Разыгрывали через короткий пас у штрафной.

– Лучше потерять мяч, но выбивать куда-то без адреса – это не по мне. Лучше мы проиграем, но сесть в штрафную и обороняться – я не понимаю. Идите вперед, играйте там, ничего страшного, если пропустим. Разве нас убьют или расстреляют? Это футбол, надо играть, стараться.

– Прервали почти годичную серию «Динамо» без поражений в УПЛ.

– Скажу честно, выиграть – всегда приятно, у «Динамо» – вдвойне, даже втройне, потому что играл за эту команду и знаю, что это такое – обыграть «Динамо».

На выезде, 11 человек, у нас лавки не было – дети сидели. Не буду жаловаться, но оно так и есть. Я благодарен футболистам.

– Красная Кравчуку.

– Может, я нагнетал, говорил, чтобы старался, отбирал мяч. Он старался, но понятно – вышел в такую игру. Я его только похвалил