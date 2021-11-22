Максимов: «В «Ворсклу» пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол»

Фото: ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мнением о победе над «Мариуполем» (5:1) и оценил дубль Оливье Тилля.

Тилль – игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил бы третий, то нам было бы тяжело.

Но видите, мы хоть и ведем, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда».