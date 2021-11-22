«Ворскла» в большинстве не оставила шансов «Мариуполю»
Максимов: «В «Ворсклу» пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол»
Тренер – о победе над «Мариуполем»
22 ноября 08:28
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мнением о победе над «Мариуполем» (5:1) и оценил дубль Оливье Тилля.
«Раньше «Ворскла» была рабочей командой. Сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол. Доволен.
Тилль – игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил бы третий, то нам было бы тяжело.
Но видите, мы хоть и ведем, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда».
Тилль кроме двух голов сделал еще и два ассиста.
«Ворскла» идет 3-й в таблице УПЛ.
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