Максимов: «Вообще не доволен Эсеолой»

Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мыслями после разгромной победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1).

У нас есть 11 человек, которые играют, вот хоть один выпадет, я вам говорю честно – некем заменить. И пускай на меня обижаются, я такой, какой есть

Скляр на позиции нападающего? Скажу честно, Саня – это хороший футболист, очень хороший, если бы он еще останавливался, в каких-то моментах думал, то, наверное, уже бы не играл здесь.

Это мотор команды, который никогда, ни на секунду не останавливается. Хорошо, что есть такой футболист у меня в команде. Он хорошо накрывает, прессингует, заводит команду. Старается, всегда бежит вперед, где-то какие-то моменты, в прошлом году сколько забил, в этом году два гола забил. Такой футболист на этой позиции раскроется еще больше.

Эсеола? Честно, вообще не доволен этим футболистом. Рассчитывали на него, но на тренировках это не хочется говорить. По поводу Вакулы, поймите правильно, мы все смотрим по тренировкам, почему не доверяем. Футболист выходит на 10 – 15 минут, он может доказать в игре.