Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 10
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль 3:3 Окончен
21:45 Монпелье - Марсель 2:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро 3:0 Окончен
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Олимпик 0:0 Окончен
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо 1:2 Окончен
19:30 Ворскла - ФК Львов 4:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован

Максимов: «Вообще не доволен Эсеолой»

До «Ворсклы» форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана
Футбол Украинская Премьер-лига
08:58
Максимов: «Вообще не доволен Эсеолой»
Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился мыслями после разгромной победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (4:1).

Знаете, хочется сказать откровенно, но не хочется никого обижать. Покажите мне лавку, хотя бы три-четыре человека. Они должны составлять конкуренцию, а ее просто нет.

У нас есть 11 человек, которые играют, вот хоть один выпадет, я вам говорю честно – некем заменить. И пускай на меня обижаются, я такой, какой есть

Скляр на позиции нападающего? Скажу честно, Саня – это хороший футболист, очень хороший, если бы он еще останавливался, в каких-то моментах думал, то, наверное, уже бы не играл здесь.

Это мотор команды, который никогда, ни на секунду не останавливается. Хорошо, что есть такой футболист у меня в команде. Он хорошо накрывает, прессингует, заводит команду. Старается, всегда бежит вперед, где-то какие-то моменты, в прошлом году сколько забил, в этом году два гола забил. Такой футболист на этой позиции раскроется еще больше.

Эсеола? Честно, вообще не доволен этим футболистом. Рассчитывали на него, но на тренировках это не хочется говорить. По поводу Вакулы, поймите правильно, мы все смотрим по тренировкам, почему не доверяем. Футболист выходит на 10 – 15 минут, он может доказать в игре.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» подарит билеты на домашний матч за вакцинацию от коронавируса.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ворскла ФК Львов Юрий Максимов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер «Львова» назвал свою ошибку, приведшую к разгрому от «Ворсклы»
Тренер «Львова» назвал свою ошибку, приведшую к разгрому от «Ворсклы»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:42
«Ворскла» на своем поле деклассировала «Львов»
«Ворскла» на своем поле деклассировала «Львов»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 августа 21:27
«Ворскла» за вакцинацию от COVID-19 подарит билеты на домашний матч
«Ворскла» за вакцинацию от COVID-19 подарит билеты на домашний матч
Футбол Украинская Премьер-лига
8 августа 19:03
УПЛ. «Ворскла» – «Львов». Видео трансляция
УПЛ. «Ворскла» – «Львов». Видео трансляция
Футбол Украинская Премьер-лига
8 августа 13:53
Итоги 2-го тура УПЛ. Красивый хет-трик Кочергина, гол тура от игрока «Днепра-1» и первый матч «Динамо»
Послесловие
Итоги 2-го тура УПЛ. Красивый хет-трик Кочергина, гол тура от игрока «Днепра-1» и первый матч «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
3 августа 10:22
Федык: «Проиграли «Ворскле», потому что я дал сыграть молодым футболистам»
Федык: «Проиграли «Ворскле», потому что я дал сыграть молодым футболистам»
Футбол Украинская Премьер-лига
2 августа 09:59

Новости: Футбол

Де Дзерби: «Когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму»
Де Дзерби: «Когда надеваешь футболку «Шахтера», нужно отдаваться по максимуму»
Лига чемпионов UEFA
14:10
Корниенко: «После поражения от «Александрии» станем еще злее»
Корниенко: «После поражения от «Александрии» станем еще злее»
Украинская Премьер-лига
13:47
Супряга еще может оказаться в Италии
Супряга еще может оказаться в Италии
Украинская Премьер-лига
13:30
ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа
ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа
Лига 1 (Франция)
13:09
«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины
«Динамо» добыло юбилейную победу в истории чемпионата Украины
Украинская Премьер-лига
12:55
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
12:42
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Шахтер» — «Генк». Видео трансляция
Лига чемпионов UEFA
12:38
Один из матчей Лиги Европы обслужит украинская бригада арбитров
Один из матчей Лиги Европы обслужит украинская бригада арбитров
Лига Европы UEFA
12:33
В «Баварии» подтвердили интерес к Холанду
В «Баварии» подтвердили интерес к Холанду
Бундеслига (Германия)
12:30
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
5
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
19
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Британский тренер: «Усик убьет Джошуа, если Энтони решит боксировать с ним на дистанции»
Бокс Профессиональный бокс
2 августа 10:46
Все новости