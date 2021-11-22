Максимов: «Ворскла» всегда готова к возвращению Кулача»

Тренер высоко ценит форварда «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов признался пресс-службе клуба, что был бы рад возвращению в команду нападающего Владислава Кулача.

«Кулача мы всегда готовы видеть. Это футболист, который многое сделал для «Ворсклы». Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, ушел в хорошую команду. Будковского приглашали два раза, лично я разговаривал с ним. Он обещал: «Да, да, да». Но принял такое решение. Смысл опять звать, если футболист сразу не пошел. Не хочется больше говорить на эту тему».

Кулач летом перебрался в «Динамо».

Недавно форвард забил первый мяч в УПЛ за киеввлян.