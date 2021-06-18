Мактоминей: «Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда»

Впервые по разные стороны баррикад

фото - The Times

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей поделился ожиданиями от встречи с партнером по «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом в рамках матча Евро-2020 Англия – Шотландия. Слова хавбека приводит официальный сайт UEFA.

«Киран Тирни - это тот футболист, на которого мы можем положиться. Мы нуждаемся в нем. Кроме всего прочего, он является лидером в нашем коллективе. Парни очень его уважают. Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда. Не могу дождаться этого противостояния. Хотя, конечно, ощущения будут необычные, поскольку мы росли бок о бок с восьми лет, вместе прошли академию «Манчестер Юнайтед». Будет весело встретиться завтра с ним на поле, оказавшись по разные стороны».

Игроки встретятся на поле уже сегодня, в матче Англия – Шотландия, который состоится на стадионе «Уэмбли» в 19:00.

Видео трансляция матча Англия – Шотландия.

Текстовая трансляция матча Англия – Шотландия.