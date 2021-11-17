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Мальдера поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022
«Сине-желтые» сыграют в стыковых матчах
21:10
Фото: УАФ
Сборная Украины пробилась в стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.
С этим достижением Украину поздравил бывший тренер команды Андреа Мальдера. Он поделился этим в своем Instagram.
«Мои поздравления всем игрокам сборной Украины и фантастическим болельщикам с важным результатом».
Благодаря победе Александр Петраков стал полноценным главным тренером команды без приставки и.о.
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