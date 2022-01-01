Мальдини: «Чтобы вернуть «Милан» в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени»

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Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил Calciomercato, что команда уже превышает ожидания от руководства на ближайшие годы.

На то, чтобы вернуться в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени, но давайте скажем так: мы начали добиваться нужных результатов немного раньше, чем ожидалось.

У «Милана» настолько славное прошлое, что мне не нравится сравнивать текущую ситуацию с прежней. Но за последние 20 лет у клуба две победы в чемпионате Италии, так что далеко не всегда нам удавалось добиваться успеха, даже когда у нас была лучшая команда в мире».