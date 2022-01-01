Экс-наставник «Милана» станет новым тренером Коваленко
Мальдини: «Чтобы вернуть «Милан» в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени»
Директор клуба отметил, что команда уже опережает НБА
14:43
Фото: Football-Italia
Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил Calciomercato, что команда уже превышает ожидания от руководства на ближайшие годы.
«Не было никаких гарантий, что наш проект добьется успеха, мы старались продвигать свои идеи. У нас настолько великая история, что фанаты всегда ожидают большего, но нам нужно забыть о том, что происходило при Берлускони, сейчас стратегия иная, и это вынужденная смена курса.
На то, чтобы вернуться в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени, но давайте скажем так: мы начали добиваться нужных результатов немного раньше, чем ожидалось.
У «Милана» настолько славное прошлое, что мне не нравится сравнивать текущую ситуацию с прежней. Но за последние 20 лет у клуба две победы в чемпионате Италии, так что далеко не всегда нам удавалось добиваться успеха, даже когда у нас была лучшая команда в мире».
«Милан» является одним из лидеров Серии А.
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