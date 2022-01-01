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Мальдини: «Чтобы вернуть «Милан» в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени»

Директор клуба отметил, что команда уже опережает НБА
Футбол Серия А (Италия)
14:43
Мальдини: «Чтобы вернуть «Милан» в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени»
Фото: Football-Italia

Директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил Calciomercato, что команда уже превышает ожидания от руководства на ближайшие годы.

«Не было никаких гарантий, что наш проект добьется успеха, мы старались продвигать свои идеи. У нас настолько великая история, что фанаты всегда ожидают большего, но нам нужно забыть о том, что происходило при Берлускони, сейчас стратегия иная, и это вынужденная смена курса.

На то, чтобы вернуться в число лидеров футбола, уйдет чуть больше времени, но давайте скажем так: мы начали добиваться нужных результатов немного раньше, чем ожидалось.

У «Милана» настолько славное прошлое, что мне не нравится сравнивать текущую ситуацию с прежней. Но за последние 20 лет у клуба две победы в чемпионате Италии, так что далеко не всегда нам удавалось добиваться успеха, даже когда у нас была лучшая команда в мире».


«Милан» является одним из лидеров Серии А.

Андрей Усмонов
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Милан Паоло Мальдини

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