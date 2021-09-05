Экс-хавбек сборной Украины: «Гол Шапаренко получился на загляденье»
Маленький нарушитель. Видео спринтерского забега ребенка, прервавшего матч Украина – Франция
«Преступник» совершил самый быстрый забег в матче
5 сентября 15:54
фото - УАФ
Сборная Украины сыграла вничью с чемпионами мира – сборной Франции (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
Во втором тайме встречи игру пришлось приостановить, когда ребенок выбежал на футбольное поле. Малолетний нарушитель совершил поистине чемпионский забег и стюарт смог догнать его, перебежав почти все поле.
Капитан украинцев Андрей Ярмоленко подбежал к уводившему ребенка стюарту и, видимо, попросил сильно не наказывать паренька.
Напомним, также матч запомнился ярчайшим голом Николая Шапаренко.