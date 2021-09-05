Маленький нарушитель. Видео спринтерского забега ребенка, прервавшего матч Украина – Франция

«Преступник» совершил самый быстрый забег в матче

фото - УАФ

Сборная Украины сыграла вничью с чемпионами мира – сборной Франции (1:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

Во втором тайме встречи игру пришлось приостановить, когда ребенок выбежал на футбольное поле. Малолетний нарушитель совершил поистине чемпионский забег и стюарт смог догнать его, перебежав почти все поле.

Капитан украинцев Андрей Ярмоленко подбежал к уводившему ребенка стюарту и, видимо, попросил сильно не наказывать паренька.

Напомним, также матч запомнился ярчайшим голом Николая Шапаренко.