Малиновский признан лучшим игроком месяца в Серии А
Малиновский: «Благодарен каждому партнеру за награду лучшему игроку месяца. Это заслуга всего коллектива»
В мае украинец получил признание за заслуги в чемпионате Италии
10:28
Руслан Малиновский / Фото: Soy Calcio
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился эмоциями после признания его лучшим игроком мая в Серии А.
Руслан, приз тебе еще не успели вручить?
Нет. Планируется, что это сделают в воскресенье, перед матчем с Миланом. В прошлом месяце, когда признали Луиса Муриэля, ему тоже вручали перед игрой – и делал это президент нашего клуба.
Какие эмоции?
Мне очень приятно. Все-таки это приз не за один матч, а за целый месяц. И не по команде, а по всей лиге. Конечно, в этом заслуга всего нашего коллектива, поэтому я благодарен своим партнерам.
Напомним, что в финале Кубка Италии против «Ювентуса» (1:2) Малиновский был признан лучшим игроком «бергамасков» по версии SofaScore.
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