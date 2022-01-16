Малиновский бы пригодился. «Аталанта» и «Интер» мячей не забивали

Украинец пропустил матч 22-го тура Серии А

Фото - Интер Милан

В 22-м туре итальянской Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Интером».

Хозяева могли вырывать победу в концовке матча. Пашалич пробил из опасной позиции, но Ханданович перевел мяч в штангу. Кроме этого, словенский голкипер совершил еще несколько сэйвов.

Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский не попал в заявку на игру. Сообщалось, что украинец сдал положительный тест на коронавирус.

«Интер» продолжил возглавлять турнирную таблицу, опережая «Милан» на два очка. «Аталанта» отстает от лидера на восемь пунктов.

Серия А, 22 тур

«Аталанта» – «Интер» 0:0

«Аталанта»: Муссо, Гимшити, Паломино, Демирал, Пеццелла, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Пашалич (Дзаппакоста, 90), Пессина (Миранчук, 78), Муриэль (Пикколи, 86).

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (де Врей, 83), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 66), Барелла, Джеко (Мартинес, 82), Санчес (Корреа, 67).

де Рон, Паломино – Брозович, Чалханоглу