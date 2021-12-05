Малиновский: «Чемпионат Италии становится интереснее, в топ-4 все близки друг к другу»

«Аталанта» включилась в борьбу за скудетто

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о тяжелой победе над «Наполи»(3:2) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Слова игрока приводит Atalanta Bergamasca Calcio.

– Мы очень рады такому результату. Эти три очка очень важны для нас. Мы провели хороший матч, временами были трудности, но мы играли 90 минут и выиграли игру. Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали. Их было не очень много, но мы слышали их. Эта победа для них.

- Топ-4 в турнирной таблице находится очень близко друг к другу, но Гасперини говорит, что пока не стоит говорить о скудетто.

– Да, верно. Для нас важно хорошо играть в каждом матче. Через четыре дня у нас игра с «Вильярреалом», сильной командой. Топ-4 в чемпионате очень близко друг к другу, лига становится интереснее.

Если мы продолжим так же, то чемпионат станет сильнее. Сейчас мы сконцентрированы на следующем матче. Всегда тяжело играть с «Наполи», но мы выиграли. Это очень важно.

С «Вильярреалом» мы играем дома, нужно выиграть этот матч. Конечно, мы хорошо сыграем, как и всегда. Мы должны восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Очень важно сыграть так же, как против «Ювентуса» и «Наполи». Если мы это сделаем, то выиграем этот матч.



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