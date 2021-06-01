Малиновский – в топ-5 серии А по одному из ключевых показателей
Малиновский: «Даже не задумывался о том, чтобы покинуть «Аталанту»
Хавбек итальянского клуба назвал причину, по которой не перебрался в другую команду
18:56
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» об интересе к нему со стороны других клубов прошедшей зимой.
Мне говорили, что было 2 – 3 клуба, которые интересовались. Это было в межсезонье, зимой, но я не хотел уходить, потому что нужно было перевозить семью, Евро скоро. Я даже не задумывался об этом.
Тем более я знаю, что все трансферы проводятся летом, когда тренер готовится к сезону. Они берут футболистов на конкретные позиции.
Я пока не знаю, потому что не все от меня зависит. Я от себя делаю максимально на поле, моя задача – играть и работать. Есть еще клуб «Аталанта», у которого есть свое мнение и видение по этому моменту. Сейчас главное – Евро, а дальше посмотрим.
Ранее стало известно, что Малиновский вошел в топ-5 игроков Серии А по количеству обводок за матч.
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