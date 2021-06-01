Малиновский: «Даже не задумывался о том, чтобы покинуть «Аталанту»

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz» об интересе к нему со стороны других клубов прошедшей зимой.

Тем более я знаю, что все трансферы проводятся летом, когда тренер готовится к сезону. Они берут футболистов на конкретные позиции.

Я пока не знаю, потому что не все от меня зависит. Я от себя делаю максимально на поле, моя задача – играть и работать. Есть еще клуб «Аталанта», у которого есть свое мнение и видение по этому моменту. Сейчас главное – Евро, а дальше посмотрим.