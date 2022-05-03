Малиновський допоміг «Аталанті» не програти у матчі з «Салернітаною»

Українець віддав гольову передачу

Фото: Аталанта

В рамках 35-го туру чемпіонату Італії «Аталанта» зіграла внічию з «Салернітаною».



Клуб із Бергамо пропустив у першому таймі, але зрівняв рахунок у кінцівці матчу. Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов на поле на 76-й хвилині та віддав гольову передачу на Маріо Пашаліча.

Наразі «Аталанта» займає сьоме місце в турнірній таблиці та відстає від зони Ліги чемпіонів на 13 очок.

Чемпіонат Італії. 35-й тур.

«Аталанта» – «Салернітана» 1:1

Голи: Пашаліч, 88 — Едерсон, 27

«Аталанта»: Муссо, Хатебур (Меле, 54), Паломіно, Демірал (Гімшити, 46), Скальвіні (Пашаліч, 46), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Бога, Сапата (Міранчук, 54), Муріель (Малиновський, 76).

«Салернітана»: Сепе, Маццоккі (Дрэгушин, 85), Фасіо, Дьомбер, Руджері (Гальоло, 67), Дзортеа, Кулібалі, Бохінен, Едерсон (Кастанос, 85), Верді (Муссе, 85), Джурич (Бонаццолі, 7)

Попередження: Демірал (37), Джуріч (38), Паломіно (38), Верді (55), Фройлер (90).