Малиновский: «Думаю, что Петраков еще приедет на стажировку в «Аталанту»

Поездка специалиста ранее сорвалась из-за карантинных ограничений

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о ходе этого сезона для бергамасков.

В групповом раунде Лиги чемпионов Аталанта заняла второе место по общей беговой работе. В Серии А вы тоже никому не даете спуску в этом вопросе?

«Я не слежу за такими показателями, но, думаю, что так оно и есть. Мистер нам всегда говорит, что в противостоянии с грандами чемпионата наш главный козырь — отменное физическое состояние. Это наша сила, и мы ее стараемся использовать».

Ты доволен своей результативностью в этом сезоне?

«В начале чемпионата было тяжело, поскольку я пропустил предсезонку. Сказывались и послеоперационные моменты. Но я набрал форму, и чувствую себя хорошо. Сейчас у меня пять забитых мячей в Серии А. В двух предыдущих сезонах было по восемь голов. Вот этот показатель и хочется перекрыть. Впереди еще много игр, и мне надо постараться».

В чем ты точно прибавил за время пребывания в Бергамо, так это в оборонительных действиях. Тяжело было добиться такого понимания в данном элементе игры?

«Признаюсь, да. В особенности в первый год. У меня было много желания и движения, но порой я пытался объять необъятное. Эффективность была не самой высокой, и на этом часто акцентировал внимание Джан Пьеро Гасперини. Тренер требовал меньше бегать вхолостую и больше думать, читать ситуацию, правильно перемещаться. Сделаешь вовремя два шага в сторону — и бежать придется намного меньше. Когда понял все эти вещи, привык к требованиям, стало гораздо легче».

Кстати, не ты ли был организатором сорвавшейся стажировки в Аталанте главного тренера сборной Украины?

«Нет. Там УАФ занималась этим вопросом, но сейчас не самое подходящее время — в Италии очень жесткие карантинные меры. Впрочем, думаю, что Александр Петраков в Бергамо еще приедет».

Наставник сборной Украины должен был пройти стажировку в итальянском гранде, но данную поездку пришлось отложить на лучшие времена.

Ранее Малиновский отреагировал на скоропостижное увольнение Шевченко из «Дженоа».