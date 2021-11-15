Малиновский: «Дженоа» Шевченко будет сложно с «Аталантой»

Хавбек в скором времени сыграет против команды своего экс-тренера

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / фото - УАФ

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал назначение экс-тренера национальной команды Андрея Шевченко в «Дженоа»:

«Поздравляю Андрея Николаевича».

Когда вы сыграете, через 4 тура?

«По-моему, 21 декабря или 22-го. Думаю, что им очень тяжело будет».

Просто у вас есть шансы, пока туда Миколенко не перешел.

«Ну это будет уже более быстрая команда».

Так он туда не перейдет – где Миколенко и где «Дженоа»?

«Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то – нет».

Уже после международной паузы Шевченко дебютирует в официальном со своей новой командой, сыграв против клуба со своим бывшим тренером во главе.

Напомним, Шевченко рассказал, почему в «Дженоа» не будет украинских игроков.