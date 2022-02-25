Небольшое утешение для Украины. Малиновский сделал дубль в матче Лиги Европы и осудил войну на камеру
Малиновский – главный претендент на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Он сделал дубль в матче с «Олимпиакосом»
08:10
Фото: AFP
UEFA определил голосование за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Среди кандидатов оказался полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Он оформил дубль в матче с «Олимпиакосом» (3:0).
Среди конкурентов – форвард «Порту» Мехди Тареми (гол + пас в игре с «Лацио»), игрок «Рейнджерс» Джеймс Тавернье (забил два гола в матче с дортмундской «Боруссией») и Рикарду Орта (гол + пас в игре с «Шерифом»).
Победитель в номинации станет известен позже.
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