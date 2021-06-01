Малиновский: «Играл хорошо и не очень, но Гасперини верил в меня»

Хавбек «Аталанты» рассказал о роли тренера в своем прогрессе в Италии

Гасперини и Малиновский / Фото - Getty Images Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz», как главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини повлиял на его развитие. Когда я только пришел он сразу начал наигрывать меня в чемпионате. Может, не показывал ту результативность, но давал хорошее движение, хорошо работал на тренировках и, я думаю, это тоже бросалось в глаза. Были некоторые матчи, когда играл хорошо, а потом не очень, все равно своими действиями и тем, что давал какие-то минуты играть я постоянно старался их использовать, и не выпадать из игры. Я чувствовал то, что он верит и рассчитывает на меня. Малиновский был включен в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Сергей Стаднюк