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Малиновский: «Играл хорошо и не очень, но Гасперини верил в меня»

Хавбек «Аталанты» рассказал о роли тренера в своем прогрессе в Италии
Футбол Серия А (Италия)
22:34
Малиновский: «Играл хорошо и не очень, но Гасперини верил в меня»
Гасперини и Малиновский / Фото - Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал в эфире YouTube-канала «BurBuzz», как главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини повлиял на его развитие.

Когда я только пришел он сразу начал наигрывать меня в чемпионате. Может, не показывал ту результативность, но давал хорошее движение, хорошо работал на тренировках и, я думаю, это тоже бросалось в глаза.

Были некоторые матчи, когда играл хорошо, а потом не очень, все равно своими действиями и тем, что давал какие-то минуты играть я постоянно старался их использовать, и не выпадать из игры. Я чувствовал то, что он верит и рассчитывает на меня.

Малиновский был включен в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини Аталанта

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