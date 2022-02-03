Малиновский – автор лучшего гола «Аталанты» в декабре
Малиновский: «Лига Европы – не Лига чемпионов, но здесь много сильных команд, и «Аталанта» хочет быть готовой»
Полузащитник – о ближайших матчах команды
08:34
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился ожиданиями Calcio Atalanta от ближайших матчей команды в Серии А и Лиге Европы.
«Правда, что в этот период будет много матчей, и нам следует подготовиться как можно лучше. Нужно быть хорошо готовыми физически. Думаю, для нас лучше играть каждые 2-3 дня, чем тренироваться на протяжении недели. Мы будем выглядеть очень хорошо.
Лига Европы – не Лига чемпионов, но здесь много сильных команд, и мы хотим быть готовыми. Нам нужно хорошо играть и выглядеть солидно, потому что без результатов мы не сможем ничего достичь».
В 1/16 финала «Аталанта» сыграет против «Олимпиакоса» в Лиге Европы.
Матч состоится 17 февраля.
Комментарии 0