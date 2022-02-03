Малиновский: «Лига Европы – не Лига чемпионов, но здесь много сильных команд, и «Аталанта» хочет быть готовой»

Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился ожиданиями Calcio Atalanta от ближайших матчей команды в Серии А и Лиге Европы.

Лига Европы – не Лига чемпионов, но здесь много сильных команд, и мы хотим быть готовыми. Нам нужно хорошо играть и выглядеть солидно, потому что без результатов мы не сможем ничего достичь».